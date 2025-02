Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo em 2024; veja o top-10 e valores

Rio - Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago do mundo em 2024, aponta estudo realizado pelo site americano "Sportico", especializado em negócios do esporte. O português apareceu no topo da lista, que conta com 100 nomes, faturando 260 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão).

No top-10, outros grandes nomes do futebol aparecem abaixo de Cristiano Ronaldo, entre eles o brasileiro Neymar, que ficou na sexta posição. Astros do basquete, boxe e golfe completam a lista (Veja o top-10 e os valores na galeria acima).

Nenhuma mulher foi listada entre os esportistas mais bem pagos do planeta em 2024. A tenista americana Coco Gauff foi quem mais faturou, com 30 milhões de dólares (R$ 173 milhões), bem atrás do 100º colocado da lista, o quarterback do Minnesota Vikings Daniel Jones, que embolsou 37,5 milhões de dólares (R$ 216 milhões).

De acordo com o estudo, os 100 atletas da lista faturaram, juntos, R$ 27,7 bilhões em salários e premiações

Relatar erro