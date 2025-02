Confusão após Flamengo x Botafogo - Reprodução/Premiere

Publicado 13/02/2025 13:10

briga entre os jogadores que marcou o fim do clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira (12), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, ganhou repercussão pelo mundo. Em Portugal, o jornal "A Bola" destacou que o zagueiro alvinegro Barboza perdeu um dente no meio da confusão. Rio - A, na última quarta-feira (12), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, ganhou repercussão pelo mundo. Em Portugal, o jornal "A Bola" destacou que

"Agressões, expulsões e um dente perdido em Flamengo x Botafogo", destacou o veículo português em seu site.

Na Argentina, país de Barboza, a briga também foi destaque. O jornal "Olé" classificou o tumulto como um "escândalo".

"Escândalo no Brasil: Barboza perdeu um dente nos socos de Flamengo e Botafogo", escreveu.

As cenas lamentáveis chegaram, inclusive, na Europa. O "As", da Espanha, tratou o caso como "batalha campal".

"As coisas esquentaram no Campeonato Carioca. As equipes tiveram uma batalha campal com tentativas de socos e inumeráveis empurrões", destacou.

Briga após o apito final

Uma confusão generalizada, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã logo após o clássico, quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. O árbitro distribuiu cartões vermelhos para o zagueiro pelo lado do Botafogo e Gerson e Cleiton pelo Flamengo.



Barboza ficou sangrando na boca após a briga. Na saída do Maracanã, foi possível ver que o argentino perdeu um dente.



Jogadores das duas equipes ainda se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Após muita confusão, a segurança conteve os ânimos.



Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara, junto com o Volta Redonda. O Botafogo, por sua vez, tem 12 e aparece em sexto lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, enquanto o Alvinegro enfrenta o Boavista, no mesmo dia, às 19h, fora de casa.