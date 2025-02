Estádio São Januário, a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Estádio São Januário, a casa do VascoLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 12/02/2025 18:48

Rio - A Ferj definiu que o clássico entre Vasco Botafogo , pelo Campeonato Carioca , será em São Januário. O duelo, válido pela última rodada da Taça Guanabara, acontecerá no próximo dia 22 (domingo) às 16h (de Brasília).



Esse será o primeiro clássico recebido pelo Cruz-Maltino em seu estádio na temporada. A equipe jogou contra o Fluminense no Mané Garrincha, em Brasília, na derrota por 2 a 1 de virada, e terá compromisso diante do Flamengo , no sábado (15), Maracanã.

Em terceiro lugar, com 13 pontos, o Vasco terá de se sair bem diante dos rivais para conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado, o Botafogo se vê em cenário também complicado, mas com um duelo diante do Boavista, no sábado, pela 10ª rodada, que pode aumentar as chances.