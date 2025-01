Botafogo, de Marlon Freitas, e Fluminense, de Hércules, disputam o primeiro clássico do Carioca de 2025 - Fotos de Vitor Silva / Botafogo e Marina Garcia / Fluminense

Publicado 29/01/2025 07:00

nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Nilton Santos. E o duelo entre Campeonato Carioca tem o primeiro clássico da edição de 2025. E o duelo entre Botafogo Fluminense marca o encontro dos últimos dois campeões da Libertadores, que coincidentemente têm buscado uma reformulação em seus elencos após um ano de 2024 muito discrepante entre os dois rivais.

Muitas saídas no Botafogo

Mesmo com o título continental histórico e ainda a conquista do Brasileirão, o Glorioso se vê em um momento de reconstrução. Afinal, foram muitas saídas (14 do elenco), além do técnico Artur Jorge, e somente 16 jogadores permaneceram.

Num início de 2025 sem pressa no planejamento, John Textor e diretoria ainda buscam um novo técnico e contratações para aumentar ainda mais o nível em relação a 2024. Pelo menos, quase todos os titulares foram mantidos. Entretanto, saíram dois destaques, Luiz Henrique e Almada.

Por outro lado, foram quatro reforços até o momento, sendo Artur o principal nome. E o clássico marcará a estreia do time principal em 2025, como preparação para a disputa da Supercopa Rei, no domingo, contra o Flamengo. Mas a torcida ainda precisará esperar por um novo comandante para entender como será após as muitas mudanças.



Contratações com perfil diferente no Fluminense

Já o Fluminense também tem a base titular mantida, inclusive com muitos campeões da Libertadores de 2023, mesmo com a decepção e a briga contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão no ano passado. A reconstrução se passa mais na busca por mais força física e rejuvenescimento do elenco.



Sem mudar o trabalho de Mano Menezes, o Tricolor mudou o perfil nas contratações e trouxe oito jogadores, sendo apenas Renê acima dos 30 anos. E o treinador vai tentando encaixar quem chegou para tentar resolver os muitos problemas do passado.

Com o primeiro clássico já sendo decisivo pensando em classificação para a semifinal do Carioca - está sem sétimo na tabela - , os torcedores do clube já terão um termômetro do que esperar para a temporada.