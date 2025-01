Volante Ramon acredita que Maricá pode manter bom desempenho no Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 28/01/2025 16:33

Líder e invicto após cinco rodadas, o Maricá tem o seu primeiro grande desafio no , o Maricá tem o seu primeiro grande desafio no Campeonato Carioca . O duelo contra o Vasco , quarta-feira (29), às 19h em São Januário, será o primeiro contra a equipe principal de um grande do Rio, já que pegou Fluminense Botafogo com times formados por jovens e reservas.

O Tsunami, como é conhecido, conquistou três vitórias (uma por 2 a 1 sobre o Glorioso) e dois empates (inclusive o 1 a 1 com o Tricolor). O bom início em sua estreia na elite carioca anima e dá confiança de que é possível conquistar uma vaga na semifinal.



"Estamos muito felizes com o nosso início de Carioca. Liderar a competição de forma invicta é fruto do trabalho duro que temos feito no dia a dia. Cada jogo para nós é uma batalha, e estamos dando o nosso melhor para conquistar bons resultados. Queremos seguir nesse ritmo para fazer uma grande campanha e dar alegria ao nosso torcedor", afirmou o volante Ramon.



Com 11 pontos, o Maricá tem dois pontos de vantagem para o Vasco, terceiro colocado. Ou seja, tem um confronto direto pela liderança num cenário dos sonhos. E nem mesmo o fato de enfrentar um grande com força máxima tira a confiança.



"Sabemos que enfrentar o Vasco será um desafio, mas confiamos muito no potencial do nosso grupo e no trabalho que temos construído. Vamos nos dedicar ao máximo nessa partida para fazer um grande jogo e seguir firmes na competição", completou Ramon.