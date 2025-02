Roberto Fonseca é o novo técnico do Boavista - Divulgação/Boavista

Publicado 06/02/2025 18:31

O técnico Roberto Fonseca, de 62 anos, é o novo comandante do Boavista. Anunciado nesta quinta-feira (6), ele chega para dar continuidade ao projeto do Verdão de Saquarema junto com seu auxiliar William Sander após a saída de Caio Zanardi, primeiro técnico da SAF, e buscar a classificação no Campeonato Carioca

Campeão da Copa do Nordeste e com diversos títulos estaduais no currículo, ele foi o responsável pelo acesso do Novorizontino à Série C do Brasileirão e tentará repetir o feito nesta temporada, já que a equipe da Região dos Lagos disputará a Série D.



Já apresentado ao elenco do Verdão de Saquarema, Roberto Fonseca comandou os primeiros treinamentos em preparação para o próximo compromisso do Boavista no sábado (8), às 19h, contra a Portuguesa, no Estádio Elcyr Resende.



Dono da melhor defesa da competição e com uma sequência de seis jogos sem perder, o Boavista soma nove pontos no Campeonato Carioca a três rodadas do fim da Taça Guanabara.



Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, Roberto Fonseca estava no São Bento e comandou a equipe nos 6 primeiros jogos da Série A2 do Campeonato Paulista antes de fechar com o Boavista.