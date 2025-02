Campeonato Carioca de 2025 novamente pode ter apenas dois grandes na semifinal - Divulgação

Publicado 13/02/2025 16:24

Botafogo e Fluminense chegam à reta final do Campeonato Carioca sem depender apenas de seus desempenhos para chegarem à semifinal. Fora do G-4 a duas rodadas do fim, os dois clubes dependerão de vitórias e também de tropeços de adversários.

Botafogo tem confronto direto



A situação do Glorioso, em sexto lugar com 12 pontos, é um pouco mais cômoda, pois precisa ganhar duas posições. Ele depende de um tropeço de Sampaio Corrêa ou Nova Iguaçu, ambos com 13, além de vencer seus dois jogos, contra Boavista e o clássico com o Vasco, outro que está à frente, com 14, e seria ultrapassado.



O Sampaio Corrêa jogas duas vezes em casa e enfrenta o Volta Redonda, segundo colocado, e a Portuguesa, em penúltimo lugar e que já poderá estar livre do rebaixamento.



Já o Nova Iguaçu encara o Fluminense no Maracanã e recebe o Madureira, que tem 12 e poderá estar brigando pela vaga no G-4 na última rodada.



Fluminense e o secador ligado



Já a situação do Tricolor é mais incômoda e mesmo assim possível. Com 11 pontos, a dois do G-4, mas em nono lugar, terá de vencer os dois jogos e torcer por tropeços de ao menos quatro adversários que estão acima na tabela (Vasco, Sampaio Corrêa, Botafogo, Maricá e Madureira).



Ainda tem o Nova Iguaçu, mas um dos confrontos no Maracanã será contra o time da Baixada e uma vitória fará o Fluminense ultrapassá-lo. O outro jogo é contra o lanterna Bangu, que já poderá estar rebaixado.



Um dos tropeços de que precisa já acontecerá por causa da tabela: Botafogo e Vasco se enfrentam e ao menos um deles não vencerá. O Cruz-Maltino ainda pega o Maricá, que joga contra a Portuguesa na última rodada.



Já o Madureira, além do Nova Iguaçu, tem o Bangu pela frente.