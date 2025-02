Nathan Fernandes foi a sétima contratação do Botafogo para 2025 - Divulgação / Botafogo

Publicado 14/02/2025 13:31 | Atualizado 14/02/2025 13:40

Rio - O Botafogo anunciou mais um reforço para esta temporada. Trata-se de Nathan Fernandes, que estava no Grêmio. O atacante atua pelos lados do campo e assinou contrato até o fim de 2029.

Para contar com o jogador, o Glorioso desembolsou 7 milhões de dólares fixos (R$ 40,4 milhões), com mais 3 milhões de dólares (R$ 17,3 milhões) em metas a serem batidas por ele.

Nathan, atualmente, está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, na Venezuela, e desembarcará no Rio de Janeiro ao término da competição para se apresentar ao Alvinegro.

O jovem de 19 anos foi revelado pelo Grêmio e estreou no profissional em 2023. Ao todo, pelo clube gaúcho, foram 50 jogos, quatro gols e uma assistência.

É a sétima contratação do Botafogo para 2025. Antes, o goleiro Léo Linck, os zagueiros Jair e David Ricardo e os atacantes Artur e Rwan Cruz já haviam sido anunciados. O volante Wendel, que tem previsão de chegada ao clube carioca para junho, também já foi confirmado como reforço.