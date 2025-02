Barboza pode se naturalizar uruguaio por causa do pai, que nasceu no país - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Zagueiro do Botafogo , Barboza está próximo de conseguir um desejo pessoal: se naturalizar uruguaio. De acordo com a rádio 'Carve Deportiva', ele está no país e conseguiu um documento importante para finalizar o processo.

No entanto, ainda há a necessidade de retornar ao Uruguai mais uma vez para concluir tudo e tirar o passaporte. O jogador, inclusive, pode aparecer na próxima convocação da equipe comandada por Marcelo Bielsa para duelos com a Argentina e a Bolívia, pelas Eliminatórias, nos dias 21 e 25 de março, respectivamente.

O defensor nasceu na Argentina, mas pode jogar pela Celeste por causa do pai, que é uruguaio. No final de 2024, Barboza já havia admitido que tinha interesse na naturalização.

"Claro que faria (jogar pelo Uruguai), com muito gosto e vontade. É um objetivo e um sonho, é um desejo muito grande que tenho desde criança, meu pai sabe disso. Hoje estou em um grande clube do Brasil e a maneira como as coisas estão acontecendo fazem com que esses sonhos fiquem mais próximos", disse Barboza.

"Nasci na Argentina. Minha mãe passou boa parte da gravidez no Uruguai mas no fim teve que se mudar para a Argentina. Como sempre digo e até está no meu perfil nas redes sociais, tenho sangue charrua, meu sangue é uruguaio. Meus irmãos são todos uruguaios, imagina a quantidade de primos que tenho. É a minha casa", completou.