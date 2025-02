Torcedores do Botafogo reunidos na sede de General Severiano - Wallace Lima/Botafogo

Torcedores do Botafogo reunidos na sede de General SeverianoWallace Lima/Botafogo

Publicado 14/02/2025 15:10

Rio - O Botafogo abrirá a sede de General Severiano na próxima quinta-feira (20) para transmissão da partida contra o Racing, em Buenos Aires, na Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana. O evento terá telões, muita música e contará com as taças da Libertadores 2024 e da Copa Conmebol 1993 em espaço disponível para fotos e vídeos.

A abertura dos portões de General Severiano será a partir das 17h. O grupo Samba do Manequinho vai se apresentar com um repertório de clássicos, mas também com espaço para músicas e cantos da torcida. Haverá também muitas opções de comidas e bebidas para os alvinegros.



Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 20. Eles podem ser comprados de forma antecipada no site "sympla.com.br". Sócios-proprietários e crianças de até 6 anos não pagam.

Essa é a segunda vez que o Botafogo disputa a Recopa Sul-Americana, que marca o confronto entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana. Na primeira participação, em 1994, perdeu para o São Paulo. O Glorioso está em busca do título inédito, e decidirá o troféu no dia 27, na volta, no Estádio Nilton Santos.