Santiago Rodríguez deve assinar com o Botafogo por quatro temporadas - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 16:20 | Atualizado 14/02/2025 16:25

Rio - O Botafogo encaminhou nesta sexta-feira (14) a contratação do meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos, do New York City, dos Estados Unidos. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato válido por quatro temporadas.

Santi Rodríguez chega ao Glorioso após destaque na Major League Soccer. Na última temporada, marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 jogos pelo New York. Ele é visto como peça de reposição à saída de Thiago Almada.

As informação iniciais são do jornalista Rodrigo Vázquez e foram confirmadas pela reportagem do O DIA.



O acordo pela contratação do jogador uruguaio se aproxima dos 17 milhões de dólares (R$ 98 milhões). Santi foi um dos grandes alvos da janela de transferências e as negociações se arrastavam há duas semanas.