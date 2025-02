Nathan Fernandes em jogo do Grêmio - Everton Silveira/ Grêmio

Publicado 14/02/2025 20:00

O nome de Nathan Fernandes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (14). Com isso, o atacante está regularizado para fazer sua estreia pelo Botafogo