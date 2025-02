O ex-zagueiro Cláudio Caçapa, à esquerda, cumprimenta Danilo Barbosa, com quem trabalhou em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

O ex-zagueiro Cláudio Caçapa, à esquerda, cumprimenta Danilo Barbosa, com quem trabalhou em 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2025 18:08

Rio - De volta ao Botafogo , Cláudio Caçapa teve o primeiro contato com o elenco nesta sexta-feira (14). Ele retornou ao Glorioso para ser auxiliar técnico permanente e assumir o time de forma interina.

"Novo auxiliar permanente do Glorioso, Cláudio Caçapa teve o primeiro contato com o elenco alvinegro no CT Lonier. Que seja mais uma linda trajetória!", escreveu o perfil do Glorioso, nas redes sociais.

Cláudio Caçapa chegou ao Alvinegro pela primeira vez durante a temporada 2023. Na época, ficou à frente do time de forma interina entre a saída de Luís Castro e a chegada de Bruno Lage. Sob seu comando, o Botafogo disputou quatro jogos e venceu todos.