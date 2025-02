Goleiro João Pedro Lecce rescindiu com o Vasco - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2025 19:46

Rio - O Vasco e o goleiro João Pedro Lecce, de 19 anos, chegaram a um acordo para rescisão de contrato. O jovem, que estava emprestado ao América-MG desde setembro, assinará em definitivo com o Coelho até o fim de 2026.

Pelo acordo, publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (14), o Vasco não recebeu nenhuma compensação financeira. Porém, o clube manteve 30% dos direitos econômicos do jogador para uma futura negociação.

Lecce chegou ao Vasco em 2014, com apenas nove anos. No ano passado, ele chegou a renovar seu vínculo com o Cruz-Maltino e passou a ter multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões).

Inicialmente, o goleiro será contrato para integrar a equipe sub-20 do América-MG. O novo contrato deve ser assinado neste sábado (15).