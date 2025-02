Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/02/2025 08:30 | Atualizado 14/02/2025 08:31

Rio - Revelado pelo Vasco e atualmente defendendo a seleção brasileira sub-20, o atacante Rayan, de 18 anos, não deseja deixar o clube carioca sem dar retorno financeiro ao clube carioca. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", as partes têm negociado uma renovação de contrato.

Atualmente, o vínculo do jovem com o Vasco se encerra no fim de 2025. Caso o clube carioca não consiga a renovação, o jovem poderia assinar um pré-contrato e deixar o Cruz-Maltino de graça a partir de junho.

De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Barcelona tem interesse na contratação do jogador da seleção brasileira sub-20.Rayan se profissionalizou em 2023 e desde sempre atrai observadores de clubes do futebol europeu. O Vasco já recusou propostas do Porto e do Anderlecht, da Holanda. Representantes do Lyon, da França, do Sporting, de Portugal, e da Fiorentina, da Itália, já observaram o atacante.

No total, Rayan entrou em campo em 41 partidas, 16 delas como titular, e marcou três gols. O Vasco conta com o jogador para reforçar o setor que é considerado um dos mais carentes atualmente.