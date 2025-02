Philippe Coutinho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Philippe Coutinho em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/02/2025 18:56

Rio - O Vasco terá a volta de dois jogadores importantes para o clássico com o Flamengo, neste sábado (15), às 21h45 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. Recuperados, Philippe Coutinho e Paulinho treinaram normalmente no decorrer da semana e devem aparecer no time titular, segundo o "ge".

Coutinho foi poupado na última rodada, contra o Sampaio Corrêa, após sofrer um edema muscular no adutor da coxa esquerda contra o Fluminense. Paulinho também ficou fora por conta do controle de carga, mas está liberado para pegar o Flamengo.

Outra novidade é Maurício Lemos. Principal reforço para a zaga em 2025, o uruguaio deve ser relacionado pela primeira vez, mas deve começar no banco. Lucas Oliveira, que vinha sendo titular no setor, é dúvida por conta de uma pancada no tornozelo esquerdo sofrida na última rodada. Lucas Freitas deve receber a chance de iniciar a partida.

A notícia ruim fica por conta de Jair. O volante sentiu um incômodo muscular e ficou fora da lista de relacionados. Mateus Carvalho e Sforza disputam sua posição no meio.

O provável time do Vasco para enfrentar o Flamengo tem Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho; Vegetti.

Atualmente, o Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Carioca, com 14 pontos. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória contra o Flamengo para não correr o risco de chegar à última rodada fora do G-4.