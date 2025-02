João Victor ficou balançado com a proposta do Cruzeiro, mas valores afastaram um acerto - Matheus Lima/Vasco

Publicado 14/02/2025 17:29 | Atualizado 14/02/2025 17:30

Rio - Uma possível saída de João Victor do Vasco para o Cruzeiro não vai se concretizar. Isso porque o clube mineiro acertou a contratação por empréstimo de Mateo Gamarra, do Athletico-PR. Com isso, a negociação pelo zagueiro cruz-maltino está encerrada, segundo o 'ge'.

João Victor era tratado como o principal alvo da Raposa para substituir de João Marcelo, que sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e pode não retornar nesta temporada. Ele chegou a ficar balançado com a oferta. No entanto, os valores pedidos pelo jogador esfriaram as conversas nos últimos dias, já que não havia intenção do Cruzeiro em investir alto por uma reposição.

O Gigante da Colina queria que o Cruzeiro assumisse a dívida do clube com o Benfica pela contratação do próprio defensor. Além disso, havia a vontade do recebimento de uma compensação financeira.

Gamarra, por sua vez, chegará sem custos em uma negociação que envolverá a ida do jovem Tevis, de 19 anos, para o Athletico-PR. Os dois chegam por empréstimo válido até o fim da temporada nos respectivos clubes.