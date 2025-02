Lance do jogo entre Brasil e Argentina no Sul-Americano sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/02/2025 10:45

Venezuela - A Argentina terá uma vantagem sobre o Brasil na última rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20. A Albiceleste, que também briga pelo título, entrará em campo depois da Amarelinha.

Todas as partidas da última rodada acontecerão no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto Lá Cruz, na Venezuela. Os confrontos são: Uruguai x Colômbia, às 16h; Brasil x Chile, às 18h30; Argentina x Paraguai, às 21h30.

Hoje, Brasil e Argentina têm dez pontos na tabela. No entanto, o time de Ramon Menezes fica na frente porque leva vantagem no critério de saldo de gols (quatro contra três). As outras seleções não têm mais chances de título.