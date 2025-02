Filipe Luís comandando o Flamengo em clássico - Paula Reis / Flamengo

Filipe Luís comandando o Flamengo em clássicoPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2025 00:41

Rio - O treinador do Flamengo, Filipe Luís, ficou bastante feliz com a atuação da sua equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, no Maracanã. O comandante citou Jorge Jesus, ídolo rubro-negro, que o comandou em 2019 e 2020 ao definir a forma como sua equipe atuou.

"Foi um grande jogo, uma vitória com nota artística, como um técnico meu (Jorge Jesus) costumava dizer. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Meu time está muito bem. Temos que manter nesse nível de humildade, concentração, porque a temporada nem começou ainda. Foi um grande primeiro tempo, dominou em todas as fases, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, todo mundo desceu", disse.

Filipe Luís abordou um dos principais momentos da partida, quando no segundo tempo, após a melhora do Vasco, ele fez mudanças que reconduziram o Flamengo ao controle do clássico.

"No segundo tempo, é natural que (Carille) fizesse mudanças táticas que causaram certo incômodo nos jogadores, que perderam certas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo. Acabamos correndo um pouco atrás da bola. Quando recuperávamos, já verticalizávamos, o que nos fez perder um pouco o controle. Depois das trocas, principalmente as entradas do Allan e do Léo (Ortiz), o time voltou a ter o controle e a calma para construir as jogadas. A partir daí, foi um domínio absoluto até o fim", finalizou.