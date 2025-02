Gerson foi o capitão do Flamengo na final da Copa do Brasil de 2024 - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - O Zenit, da Rússia, apresentou ao Flamengo uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 107 milhões) para a contratação de Gerson. No entanto, o clube carioca não pretende negociar o meio-campista neste momento. As informações são do portal "GE".

Aos 27 anos, Gerson é capitão do Flamengo e considerado um dos principais jogadores do elenco do clube carioca. O técnico Filipe Luís também conta com o meia pra temporada. Além do Rubro-Negro não ter interesse em se desfazer do jogador, o valor foi considerado baixo.



Além de Gerson, o Zenit fez uma proposta de 25 milhões de euros por Wesley, mas também foi rejeitada. O Flamengo pretende manter o lateral-direito no elenco até o primeiro semestre para a disputa do Super Mundial de Clubes em junho e acredita que poderá negociar o jogador por um valor próximo a 35 milhões de euros na próxima janela de transferências.

Gerson está em sua segunda passagem pelo Flamengo. Ele atuou no clube carioca de 2019 a 2021, foi vendido ao Olympique de Marselha, e retornou em 2023. O meia conquistou uma Libertadores, dois Brasileiro e duas Copas do Brasil, entre outros títulos.