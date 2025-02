Lorran em Flamengo x Boavista - Paula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2025 19:14

Rio - A transferência de Lorran para o CSKA Moscou caiu. Neste domingo (16), o Flamengo informou que recebeu um documento dos russos com a decisão de encerrar a negociação. Segundo o Rubro-Negro, o clube europeu avisou que não chegou a um acordo com os representantes do meia.

Veja o comunicado do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo".

O Flamengo chegou a concluir a venda na semana passada. Lorran, inclusive, estava liberado para viaja, realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas com o CKSA, de Moscou.

O clube russo pagaria 8 milhões de euros (R$ 45,8 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Lorran - 30% pertencem ao Madureira. O Flamengo manteria 20% de participação.

Ao todo, Lorran soma 35 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou, em 2023. Ele teve um bom começo de Brasileiro com Tite no ano passado, mas perdeu espaço com o técnico Filipe Luís.