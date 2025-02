Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 - Paula Reis / Flamengo

Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0Paula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2025 00:15 | Atualizado 16/02/2025 00:36

Rio - Destaque do Flamengo em mais uma partida, o lateral-direito Wesley se envolveu em uma pequena polêmica nos acréscimos do clássico contra o Vasco, neste sábado, ao fazer uma jogada consagrada por Ronaldinho Gaúcho: olhar para o lado e tocar para o outro. O lance revoltou alguns jogadores cruz-maltinos, mas o jovem negou qualquer desrespeito com o rival.

"Ali eu fiz uma jogada de efeito, virei a cara dando um passe, e o Coutinho não gostou. Eu já vi ele fazendo isso, sou fã dele, ele não gostou. Não acredito que tenha sido desrespeito ao Vasco. Mas eu peço desculpas se alguém se sentiu desrespeitado", afirmou o lateral.

Bastante elogiado pelo Filipe Luís, Wesley falou da sua evolução neste começo de temporada. O lateral afirmou que vem se preparando dentro e fora dos gramados.

"Procuro evoluir dentro e fora de campo. Acredito que tenho evoluído bastante. O Filipe Luís tem me ajudado, o Danilo também. Acredito que ainda posso evoluir muito mais", concluiu.