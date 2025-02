Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 15/02/2025 18:45

Rio - O Flamengo já tem como prioridade para este momento uma renovação de contrato com Filipe Luís. A diretoria do clube planeja uma reunião para ampliar o vínculo com o técnico e também propor uma valorização salarial ao comandante. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Filipe Luís foi oficializado como técnico do Flamengo no fim do ano passado e como havia uma eleição presidencial, o vínculo com o clube se encerra em dezembro. Satisfeito com o trabalho do treinador, a diretoria deseja ampliar o contrato e valorizá-lo.

Como iniciou sua carreira como técnico no começo do ano passado, Filipe Luís tem um salário considerado baixo para os padrões brasileiros. O Flamengo deseja valorizá-lo e também se precaver em relação a possíveis ofertas do exterior, já que a clausula do comandante também é baixa.

No total, Filipe Luís comandou o Flamengo em 21 partidas até o momento, foram 14 vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Ele já conquistou dois títulos: uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.