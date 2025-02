Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/02/2025 00:09 | Atualizado 16/02/2025 00:36

Rio - O atacante Everton Cebolinha marcou no clássico contra o Vasco, neste sábado, o seu primeiro gol desde que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em agosto do ano passado. O jogador ficou cinco meses sem atuar e lembrou que seu último gol havia sido justamente contra o maior rival na goleada por 6 a 1 no dia 2 de junho pelo Brasileiro de 2024.

"Fico feliz pelo gol, já tinha marcado contra eles na última vez. Muito importante. É importante esse trabalho de dar minutagem para os jogadores do elenco. É um ano com muitos jogos e a gente precisa buscar os títulos e é muito importante a gente desde o começo do ano estar bem", afirmou o atacante, que entrou em campo pela quinta vez no ano.

A vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no Maracanã, selou a classificação do Flamengo para a semifinal do Carioca. O Rubro-Negro chegou aos 20 pontos e só pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda com quem luta pelo título da Taça Guanabara.

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo no próximo sábado contra o Maricá, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). O Vasco joga no dia seguinte contra o Botafogo, em São Januário, às 16h (de Brasília). As partidas são pela última rodada da Taça Guanabara.