Comemoração dos jogadores do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/02/2025 15:25

Rio - O Flamengo iniciou o Estadual com apenas um ponto conquistado nos três primeiros jogos, mas se recuperou e pode encaminhar o título da Taça Guanabara nesta rodada. O Rubro-Negro lidera a competição com 17 pontos. É a mesma pontuação do Volta Redonda, que também soma cinco vitórias, mas a equipe de Filipe Luís leva ampla vantagem no saldo de gols (13 contra 1).

Caso vença neste sábado, o Fla chegará aos 20 pontos. Se o Volta Redonda perder no domingo, permanecerá com 17. Portanto, só conseguirá ultrapassar o Rubro-Negro na tabela pelos critérios de desempate, o que é improvável.

A equipe de Filipe Luís medirá forças com o Vasco neste sábado, a partir das 21h45, no Maracanã. Já o Voltaço enfrenta o Sampaio Corrêa neste domingo, às 16h, no Estádio Lourival Gomes.

Se os dois times vencerem na rodada, ficarão empatados em 20 pontos. Nesse cenário, o Rubro-Negro ainda depende de si para conquistar a Taça Guanabara.

A vantagem pode mudar de lado no caso de um empate ou derrota do Flamengo no Clássico dos Milhões. Se isso acontecer, o Voltaço terá chances matemáticas de ultrapassar o Rubro-Negro no domingo.

Na última rodada, o Flamengo enfrentará o Maricá, às 16h30 de sábado (22), no Maracanã. O Volta Redonda, por sua vez, visita o Boavista no Estádio Elcyr Resende, às 16h, no domingo (23).