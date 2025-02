Bruno Henrique anotou mais um gol contra o Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/02/2025 16:20

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Vasco, o atacante Bruno Henrique, de 34 anos, celebrou a atuação do Rubro-Negro no clássico do último sábado. O jogador elogiou a estratégia do clube da Gávea na partida contra o rival de São Januário.

"Muito feliz por estar marcando mais um gol em clássico. A equipe toda está de parabéns pelo desempenho, suportamos bem, conseguimos controlar a equipe do Vasco, conseguimos neutralizá-los nos pontos dos jogadores que têm mais qualidade, conseguimos fazer o gol, depois tivemos um pouco de pressão, mas voltamos novamente a retomar as nossas jogadas e conseguimos vencer o clássico mais uma vez ", declarou Bruno Henrique à "FlaTV".

Bruno Henrique chegou aos 20 gols em clássicos com a camisa do Flamengo. O atacante igualou a marca de Gabigol, que deixou o Rubro-Negro no fim da temporada passada e atualmente é jogador do Cruzeiro.

A vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no Maracanã, selou a classificação do Flamengo para a semifinal do Carioca. O Rubro-Negro chegou aos 20 pontos e só pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda com quem luta pelo título da Taça Guanabara.

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo no próximo sábado contra o Maricá, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). O Vasco joga no dia seguinte contra o Botafogo, em São Januário, às 16h (de Brasília). As partidas são pela última rodada da Taça Guanabara.