Desespero vascaíno e festa rubro-negra: observado por Michael, Bruno Henrique celebra após fazer o gol na vitória do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Desespero vascaíno e festa rubro-negra: observado por Michael, Bruno Henrique celebra após fazer o gol na vitória do FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2025 00:01 | Atualizado 16/02/2025 00:42

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, o atacante Pablo Vegetti lamentou a derrota do Cruz-Maltino para o Flamengo por 2 a 0, neste sábado. O argentino lamentou a atuação da equipe no primeiro tempo, ressaltou a melhor na etapa final, mas criticou o rendimento do clube de São Januário no geral.

"Acho que o primeiro tempo foi muito ruim. Jogamos sem vergonha. No segundo tempo, a gente melhorou, mas não conseguimos. O time deles é muito qualificado. A gente precisa melhorar muito, precisamos trabalhar para conseguir dar uma resposta melhor para os nossos torcedores", disse o artilheiro.

Com a derrota para o Flamengo, o Vasco continua com 14 pontos e pode deixar o G-4 do Campeonato Carioca neste domingo. O Cruz-Maltino vem de quatro tropeços seguidos na competição: duas derrotas e dois empates.

Pelo Estadual, O Vasco joga no dia seguinte contra o Botafogo, em São Januário, às 16h (de Brasília). As partidas são pela última rodada da Taça Guanabara.

"Acho que o primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo, a gente melhorou, mas não conseguimos. O time deles é muito qualificado, mas foi uma vergonha. A gente precisa melhorar muito, precisamos trabalhar para conseguir dar uma resposta melhor para os nossos torcedores", disse o artilheiro.