Marcelo Sant'Ana é o Executivo de Futebol do Vasco - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 15/02/2025 09:35

Rio - A ida de Marcelo Sant'Ana à Europa fez o Vasco ficar mais perto dos primeiros reforços do ataque para a temporada 2025. O Cruz-Maltino avançou pela contratação de Benjamin Garré, do Kyrlya Sovetov (RUS), e vive a expectativa de acertar com Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR).

O Executivo de Futebol do Cruz-Maltino está na Turquia , onde o time russo realiza trabalhos para a segunda metade da temporada. De lá, ele também toca as tratativas por Loide Augusto.

O acordo por Garré é para um empréstimo com obrigação de compra no caso de metas serem atingidas. O canal "Atenção, Vascaínos" informou primeiro sobre o avanço.

Já sobre Loide Agusto, a notícia de que o Vasco negociava pelo jogador surgiu em janeiro . Com Marcelo Sant'Ana na Turquia, as conversas andaram. Segundo o "ge", o atacante tem o sonho de atuar no futebol brasileiro, e a expectativa é de selar a contratação nos próximos dias.

Cabe recordar que, antes de abrir negociações, o clube carioca buscou informações sobre o atleta com o ex-meia Alex , ídolo do Palmeiras e no futebol turco.

Durante as conversa, Alex deu sinal positivo para o negócio, destacando que Loide Augusto é um atleta forte, tem bom drible e polivalente, se encaixando no futebol moderno.