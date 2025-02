Fábio Carille abordou nova derrota do Vasco - Reprodução/Vasco TV

Publicado 16/02/2025 00:50 | Atualizado 16/02/2025 00:51

Rio - O treinador do Vasco, Fábio Carille, lamentou bastante a atitude do Cruz-Maltino no primeiro tempo no clássico contra o Flamengo. Após sair perdendo por um gol, o clube de São Januário equilibrou a partida, criou chances, mas acabou sendo derrotado por 2 a 0 no Maracanã.

"O primeiro tempo foi muito abaixo, no segundo invertemos o Tchê Tchê com o Zucarello e pedimos mais atitude, mais confiança. A resposta foi muito boa: atitude, comportamento, criamos chances para empatar. Infelizmente não aconteceu e acabamos levando o segundo gol na parte final da partida", afirmou.

Na próxima quinta-feira, o Vasco irá encarar o União Esporte Clube, do Mato Grosso, na estreia pela Copa do Brasil, e no próximo dia 23, o Botafogo, pelo Carioca. Os jogos são decisivos para o destino do clube carioca nas duas competições.

"Primeiro tempos que pensar na terça. São tantas coisas que temos que trabalhar sem tempo para treinar. É um clássico decisivo em que temos que fazer nossa parte e vamos ver o que a rodada nos apresentará até lá", disse.