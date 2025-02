Vasco está negociando com Nuno Moreira - Divulgação / Casa Pia

Vasco está negociando com Nuno Moreira Divulgação / Casa Pia

Publicado 16/02/2025 12:15

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco negocia a contratação de Nuno Moreira, de 25 anos. O Cruz-Maltino fez uma proposta para o Casa Pia e agora aguarda uma resposta do clube português para tentar avançar nas tratativas. As informações são do portal "UOL".

O jogador entrou em campo em 23 jogos, fez noves gols e deu cinco assistências pela equipe, que está na sexta colocação no Campeonato Português. Nuno esteve bem próximo de se transferir ao Braga, também de Portugal, em janeiro, mas o negócio acabou por não ser concluído.

Nuno Moreira tem contrato com o Casa Pia até junho de 2026. Antes de atuar pelo clube atual, o atacante passou pelo Sporting, clube que o revelou, e também pelo Vizela, ambos de Portugal. Ele atua na equipe atual há duas temporadas.

Além de Nuno Moreira, o Vasco tem outras negociações em andamento para o setor ofensivo. Benjamín Garré, do Krylya Sovetov-RUS, e também Loide Augusto, do Alanyaspor-TUR, estão em estágio final de conversas por um acordo.