Fábio Carille é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 16/02/2025 09:50

Rio - Com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos no Carioca, o Vasco ficou em situação delicada na competição. Neste semana, o Cruz-Maltino ainda fará sua estreia pela Copa do Brasil contra o União Esporte Clube, do Mato Grosso, em Cariacica. Com atuações abaixo do esperado, o clube carioca trabalha para melhorar dentro de campo, enquanto ainda aguarda novas contratações.

"Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante, Marcelo Sant'Ana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feita. Sobre os jogadores, eu passo pra diretoria falar sobre isso daí. Para quando tiver aqui dentro, a gente comentar sobre os atletas", afirmou Fábio Carille.

A necessidade de reforçar o elenco é algo entendido por todos em São Januário. O clube tem tido dificuldades por conta da impossibilidade de fazer grandes investimentos. A busca de reforços para o ataque é a grande prioridade neste momento.

Neste momento, o Vasco está perto de oficializar dois novos jogadores para o setor. O Cruz-Maltino encaminhou a chegada de Benjamin Garré, do Kyrlya Sovetov (RUS), e vive a expectativa de acertar com Loide Augusto, do Alanyaspor.