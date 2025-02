O atacante GB comemora gol como profissional do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

O atacante GB comemora gol como profissional do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 16/02/2025 17:16

GB chegou ao Rio de Janeiro na noite de sábado (15), após sua venda ao Fenerbahçe ser suspensa devido a um problema no joelho detectado nos exames médicos. O atacante de 19 anos agora se reapresentará ao Vasco.

O jovem atleta retornará ao Vasco e passará por uma nova avaliação antes de ser liberado para treinos e jogos. Inicialmente, o departamento médico do clube não deseja resolver o problema com uma cirurgia, e o jogador seguirá sendo monitorando.

GB apresenta uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito, condição que o Vasco vem acompanhando desde que o jogador sofreu um impacto enquanto defendia a seleção brasileira sub-20, no final do ano passado.



A lesão de GB não é grave, e como o atleta jamais relatou incômodos ou dores, médicos do Cruz-maltino optaram por descartar a necessidade de cirurgia. A diretoria avalia que não faz sentido submeter o jogador a um procedimento para evitar um problema que pode nem se manifestar.



Pelo Vasco, GB só fez dois jogos em 2025, contra o Bangu e Nova Iguaçu, e não marcou gols.