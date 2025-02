Comemoração do Brasil após o gol de empate contra a Argentina no sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 14/02/2025 15:52

Venezuela - A seleção brasileira sub-20 recebeu uma mensagem de Vini Jr antes do empate por 1 a 1 com a Argentina, válido pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Com o resultado, a Amarelinha segue na liderança da competição.

"Fala, galera da Seleção Sub-20. Estou passando aqui para desejar muita sorte para vocês. Sei da importância da competição e do quanto vocês querem ganhar e batalharam para chegar até aí. Confio em vocês, estamos juntos", disse Vini Jr.

Vini Jr enviou uma mensagem aos jogadores da seleção brasileira sub-20 Rafael Ribeiro/CBF

Vinícius não foi o único jogador da Seleção Principal a mandar uma mensagem para a garotada no Sul-Americano sub-20. O técnico Dorival Júnior, o lateral-direito Danilo, do Flamengo, o meia-atacante Rodrygo, do Real Madrid, e o atacante Neymar, do Santos, também incentivaram o grupo ao longo da competição.

Esse contato entre as diferentes categorias, segundo a CBF, faz parte de uma estratégia do Departamento de Seleções (DSE). O objetivo é integrar as seleções de base com a principal.

Situação no Sul-Americano sub-20

O Brasil chegou aos dez pontos e segue na liderança do hexagonal final. A Argentina tem o mesmo número de pontos, mas a Amarelinha leva a melhor no critério de desempate.

A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, em horário a ser definido, para enfrentar o Chile. Já a Albiceleste medirá forças com o Paraguai no mesmo dia.