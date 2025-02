Igor Serrote provocou argentinos após empate - Reprodução

Publicado 14/02/2025 15:00

Venezuela - O lateral Igor Serrote provocou os adversários após o empate em 1 a 1 da seleção brasileira com a Argentina, pelo Sul-Americano sub-20, na última quinta-feira (13). Ao fim da partida, o jogador do Grêmio deixou o gramado apontando para as cinco estrelas na camisa, referente aos títulos mundiais do Brasil. Porém, a atitude não foi bem recebida pelo povo argentino.

A imprensa do país repercutiu as faltas cometidas pelo jogador e a provocação. Além das brincadeiras por conta da vitória de 6 a 0 da Argentina sobre o Brasil na primeira fase, Serrote foi alvo de ofensas. Um dos ataques utilizou o termo "macaco albino" para se referir aos brasileiros.

A bronca com Igor Serrote também se deu por conta de suas entradas durante durante o jogo. Em uma delas, deu um carrinho forte em Alex Woiski, que sofreu um trauma abdominal significativo.

Veja algumas ofensas

Después se enoja cuando le dicen mono o mono albino y cosas así jajaj — Nicolas (@Nico130905) February 14, 2025 "Depois se irrita quando o chamam de macaco ou macaco albino e coisas do tipo"

Igor Serrote le pegó una patada criminal a Woiski, que no podía caminar y terminó el partido llorando, mientras Mastantuono insultaba a los árbitros



Encima el mono de Igor termina puteando a los argentinos y chapeando mundiales que ni vio. Un pelotudo, ojalá lo rompan a la mitad pic.twitter.com/ydkqvZNDh2 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) February 14, 2025 "Igor Serrote deu um chute criminoso em Woiski, que não conseguiu andar e terminou a partida chorando, enquanto Mastantuono insultou os árbitros. Além disso, Igor acaba xingando os argentinos e se gabando de Copas do Mundo que nem assistiu. Um idiota, espero que o quebrem ao meio"

Che... alguien que le avise a este muñequito que en la primera fecha se comió 6 pic.twitter.com/XQ5d0UZqmM — Diario Olé (@DiarioOle) February 14, 2025 "Ei... alguém diga a esse bonequinho que no primeiro encontro ele comeu 6"

Igor Serrote pegó dos patadas de expulsión y aún así terminó el partido.



Al final, se fue haciendo gestos a la tribuna.



Increíble. pic.twitter.com/y2g3Jbzkac — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 14, 2025 "Igor Serrote cometeu dois chutes de expulsão e ainda finalizou a luta. No final, ele saiu gesticulando para as arquibancadas. Incrível"

Com o empate entre Brasil e Argentina, a decisão do Sul-Americano sub-20 ficou para a última rodada. O Brasil está na liderança hexagonal final, com 10 pontos, mesmo número do rival, mas com saldo de gols maior. Na última rodada, o time de Ramon Menezes enfrentará o Chile, enquanto os hermanos terão o Paraguai pela frente.