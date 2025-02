Em seu canal no YouTube, Romário entrevistou Ronaldo - Reprodução de vídeo

Publicado 14/02/2025 09:46

O Brasil perdeu a chance de ver em ação uma das duplas mais promissoras da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Ao não ser convocado por Felipão, Romário não pôde jogar ao lado de Ronaldo e, quase 23 anos depois, perguntou ao Fenômeno se teria vaga naquele ataque, que tinha também Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

"Tinha, lógico, em qualquer seleção ou time você vai ter vaga", afirmou Ronaldo em participação no canal 'Romário TV', no Youtube.



"Jogador bom atua com jogador bom em qualquer situação. É só jogar em campo que se entende. Eu e você a gente mal treinava, mas a gente se olhava e se entendia, jogávamos por música".



Romário, que foi convocado por Felipão apenas para o primeiro jogo do treinador pela seleção brasileira, ficou fora do restante por causa da postura que apresentou e desagradou o treinador. Mas o Baixinho quis saber do ex-companheiro jogadores pediram para que ele ficasse fora da lista para a Copa.



"Não, absolutamente não. Nenhum movimento de jogador que eu saiba. Pode ter tido alguma coisa individual, mas em termos de grupo, absolutamente não. Até porque eu fui um dos últimos a chegar", garantiu o Fenômeno.



Ronaldo conta história envolvendo 'espírito de Romário'



Apesar de estar fora do grupo que viria a ser pentacampeão mundial, o Baixinho chegou a ser lembrado por Felipão em um treino de preparação. Mas não por algo bom, como revelou Ronaldo.



"Em um dos treinos, o Felipão estava obrigando todos os jogadores a botar caneleira. Uma bobagem que olhando para trás você dá risada. Ele ficou olhando, reparou que eu estava sem. Aí parou e me deu um esporro do cacete e falou: 'Caramba, não convoquei o Romário, mas o espírito dele veio no corpo do Ronaldo'.