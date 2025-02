Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 09:01

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está solteira. Porém, a beldade tem como sonho construir uma família. Ao projetar o futuro, ela afirmou que acredita que não existe nada melhor para uma mulher que construir uma família e ter um relacionamento duradouro.

fotogaleria

"Sou uma mulher à moda antiga, sempre acreditei e ainda acredito que o amor é a coisa mais importante, e que certamente não há nada mais lindo do que encontrar o amor da sua vida. Sou uma mulher romântica que sonha com um casamento bonito, filhos e uma família bem formada. É por isso que você não me verá trocando de namorado todo mês. Tive alguns por muitos anos, porque não gosto de brincadeiras. Quero algo sério e real", disse em entrevista ao site "Popular".

Apesar de não estar vivendo nenhum relacionamento sério, Eli contou que vem recebendo "mimos", porém, não quis se aprofundar no assunto.

"Só posso dizer que me sinto uma mulher privilegiada e mimada. Estou em uma fase da minha vida em que me dou amor próprio e me priorizo, mas também recebo o mesmo. Pode ser que tenha alguém que esteja me mimando muito, mas sem dar mais detalhes", finalizou.