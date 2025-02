Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 14/02/2025 07:30 | Atualizado 14/02/2025 07:58

Rio - O retorno ao Santos pode não ser o último capítulo de Neymar no futebol. De acordo com informações do programa "Què T'Hi Jugues", da rádio "SER Catalunya", o atacante, de 33 anos, deseja convencer o Barcelona de que tem condições de voltar a atuar no futebol europeu e mais precisamente no clube catalão.

Neymar assinou contrato com o Peixe até junho e teria como desejo atuar novamente no clube espanhol em que viveu seu melhor momento na carreira com o título da Liga dos Campeões em 2015.

O brasileiro atuou na Espanha por quatro temporadas, entre 2013 e 2017. Ele acabou sendo vendido ao PSG por 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 812 milhões na época) na operação que ainda é a maior da história do futebol.

O ciclo europeu de Neymar se encerrou em 2023, quando o atacante deixou o clube francês rumo ao Al-Hilal. Na Arábia Saudita, o atacante viveu muitos problemas físicos e entrou em campo em apenas sete jogos.