Lucas Halter posa para foto com a camisa do VitóriaVictor Ferreira/ EC Vitória

Publicado 14/02/2025 22:55

Salvador - Apresentado no Vitória nesta sexta-feira (14), Lucas Halter relembrou a participação na Supercopa Rei, pelo Botafogo, e destacou que sua vontade já era estar no Leão da Barra. A ida do zagueiro para o clube de Salvador já era certa, mas foi adiada para que ele disputasse a partida contra o Flamengo, que ficou com o título

"Cheguei a ver o que o (Thiago) Carpini tinha falado. E realmente foi uma negociação que se estendeu por muito tempo. A minha vontade já era ter vindo, ter acertado o quanto antes com o Vitória, para já ter feito a pré-temporada com o elenco, para se ambientar mais, se adaptar. Mas são coisas do futebol. Sabemos que sempre tem um impasse aqui, outro ali. O que importa é que agora deu tudo certo e estou muito feliz e muito motivado para estar representando o Vitória", disse Lucas Halter.

A declaração de Carpini citada pelo defensor é do início do mês. O técnico do Vitória fez elogios a Lucas Halter e lamentou o atraso para contratá-lo.

"Ele já tinha pedido para sair do Botafogo há mais de 30 dias. Esse imbróglio é antigo. Ele (Lucas Halter) foi moeda de troca com a ida do Jair, que não aconteceu. Já viu que estava fora dos planos, não treinou, depois voltou a treinar e participou do processo, jogou a final... A cabeça do cara não estava lá. É um grande jogador e vai elevar muito nosso nível", afirmou.

Lucas Halter foi titular na Supercopa Rei e falhou nos gols da derrota do Botafogo para o Flamengo por 3 a 1. Ele assinou com o Vitória por empréstimo válido até o fim do ano. Há uma opção de compra no acordo.