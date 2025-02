Caio Paulista em treino do Atlético-MG - Paulo Henrique França / Atlético

Publicado 14/02/2025 22:15

Belo Horizonte - Depois de Rony , o Atlético-MG anunciou a contratação de Caio Paulista nesta sexta-feira (14). O jogador, que já defendeu o Fluminense , pertence ao Palmeiras e chega ao Galo por empréstimo válido até dezembro deste ano.

"Espero que minha passagem seja bastante vencedora. Prometo muita entrega e raça, sempre dando meu melhor dentro de campo", disse Caio Paulista, ao site do Galo.

Ele defendeu o Fluminense entre 2020 e 2023. Posteriormente, passou por São Paulo e Palmeiras até chegar ao Atlético-MG. O jogador é atacante de origem, mas também pode ser utilizado como lateral-esquerdo.

Com o anúncio, Caio Paulista se torna o sétimo reforço do Galo para a temporada. Antes deles, o clube já havia confirmado as chegadas de Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello e Rony.