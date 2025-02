Rony é o novo atacante do Atlético-MG - Divulgação/Atlético-MG

Rony é o novo atacante do Atlético-MG Divulgação/Atlético-MG

Publicado 14/02/2025 18:33

Belo Horizonte - Nesta sexta-feira (14), o Atlético-MG anunciou a contratação de Rony, atacante que estava no Palmeiras e foi alvo do Vasco na janela . O vínculo do jogador com o Galo vai até dezembro de 2027

"Felicidade imensa vestir essa camisa, representar a torcida do Galo, torcida fanática, apaixonada. Me sinto honrado por isso. Espero corresponder ao carrinho de todos com boas atuações nas partidas", disse o atacante, ao site do clube.

Rony é o sexto reforço do Atlético-MG para 2025. O Galo já anunciou as contratações de Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos e Tomás Cuello.

Novela chega ao fim

Atlético-MG e Vasco disputaram a contratação do atacante. Na última quarta-feira (12), surgiram notícias de acerto tanto com o Galo quanto com o Cruz-Maltino.

Em entrevista ao site "ge", a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esclareceu a situação e garantiu: ou Rony vai para o Atlético-MG ou permanece no Alviverde. Isso porque o clube paulista já havia dado a palavra aos mineiros.

"No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense pelo Rony, mas o jogador não concordou em ir. Ontem à noite, porém, ele e o Hércules (Júnior, representante do atacante) entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético-MG. Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos", disse Leila.

"A situação é bem simples: ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético-MG ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até dezembro de 2026. O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer com o Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco", completou.

Com isso, a negociação teve um final feliz para o lado atleticano. Rony desembarcou em Belo Horizonte na noite da última quinta-feira (13). Ainda no aeroporto atendeu a imprensa e desconversou sobre a novela que envolveu sua possível transferência ao Vasco

"Sobre o negócio do Vasco, acredito que tem gente aqui por trás que pode dizer melhor. Eu acredito que o que aconteceu foi muita conversa, muito mimimi, mas agora o meu foco total é aqui no Atlético-MG", disse o atacante, ainda no Aeroporto de Confins.