Nova comissão de arbitragem da CBF - Divulgação/CBF

Publicado 14/02/2025 18:00

Rio - Após a saída de Wilson Seneme do comando da arbitragem da CBF e a criação de uma comissão de arbitragem , a entidade definirá um ranking por desempenho dos árbitros do quadro. O objetivo é apontar performance e melhor fase no momento para designar os profissionais aos jogos das rodadas.

As avaliações serão feitas pela comissão ao longo da temporada, e o ranking será atualizado para apontar quais árbitros tiveram as melhores atuações. Isso foi explicado pro Rodrigo Cintra, gestor do novo grupo.

"O ranking nos dá um balizamento para que nós possamos escalar os melhores árbitros naquele momento. Entretanto, sabemos que ranking é estatística, e a estatística fala de passado. Então nós temos que analisar, mas temos que ter uma equipe técnica muito bem afinada para que no momento ela possa entender que aquele do ranking está no momento oportuno para que ele seja escalado para aquela rodada. Porque só entendendo o momento do árbitro é que nós vamos poder escalar os melhores, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais", disse.

De acordo com o ex-árbitro, que se junta a Sandro Meira Ricci, Luiz Flávio de Oliveira, o argentino Néstor Pitana e o italiano Nicola Rizzoli, ideia é qualificar a arbitragem, fazendo com que os mais bem ranqueados sejam designados para as partidas mais importantes para que os erros sejam reduzidos.

"Vários elementos vão nos conduzir para sabermos quais são os top-10, os top-20, os top-30, os top-100, para que nós possamos encaixá-los dentro dessas linhas de designação para as partidas. E a partir daí nós vamos analisar a essa escala (de arbitragem). Esse ranking, ele é algo que é mutante ele não é fixo, ele se transforma e ele muda a cada temporada. Então, nós vamos ter uma atenção tremenda. Com isso, uma parte da equipe de arbitragem passa a ser fundamental", explicou.