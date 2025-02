Robinho foi condenado por estupro na Itália e cumpre pena no Brasil - AFP

Robinho foi condenado por estupro na Itália e cumpre pena no BrasilAFP

Publicado 14/02/2025 16:15

prisão de Robinho, com quem foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002. Em entrevista ao "ge", ele relatou que chegou a conversar com o ex-jogador sobre o estupro cometido na Itália, em 2013, e lhe deu uma bronca. Rio - Ex-técnico da seleção brasileira, Emerson Leão falou sobre a, com quem foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002. Em entrevista ao "ge", ele relatou que chegou a conversar com o ex-jogador sobre o estupro cometido na Itália, em 2013, e lhe deu uma bronca.

"O Robinho me telefonou. Falei para um programa de televisão, se realmente foi você que fez e foi culpado por aquilo, você tem que pagar. Se eu fosse você, eu já teria pagado na Itália, com bom comportamento você sairia muito mais rápido e já teria pagado sua dívida com a sociedade e com a família. Ele disse: “professor, os outros”, não põe os outros no meio, pensa em você", declarou Leão.

presídio de Tremembé, onde ele cumpre pena desde 21 de março do ano passado. O ex-treinador também contou que pretende visitar Robinho no

"Disse particularmente que eu iria visitá-lo, mas só que teve uma restrição um pouco maior lá na cadeia de Tremembé em que trocou chefia e estavam esperando pra receber visitas. Gosto muito dele, tenho diálogo com ele. As visitas estavam mais restritas no começo, nem a família estava podendo ir. Mas eu ainda vou, eu ainda vou. Gosto muito dele, tenho diálogo com ele", afirmou.

Caso Robinho

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.



A mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias. A Itália, então, pediu a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita seus cidadãos. Por isso, as autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida aqui.



Na dia 20 de março do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho cumprisse no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo. A decisão foi tomada por maioria (9 votos a 2). Os ministros também decidiram que ele cumprirá a pena imediatamente e em regime fechado.



Robinho foi preso pela Polícia Federal de Santos no dia 21 de março de 2024. Após passar pela audiência de custódia e realizar exame de corpo de delito, ele foi encaminhado para o complexo prisional de Tremembé, no interior de São Paulo.