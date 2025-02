Ronaldo Fenômeno administrou o Cruzeiro por três temporadas - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 14/02/2025 15:20

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno foi acionista majoritário do Cruzeiro entre os anos de 2022 e 2024. Ao abordar o atual momento do clube mineiro, o ex-atacante elogiou o trabalho feito na equipe de Belo Horizonte e comemorou o fato da Raposa novamente estar conseguindo montar elencos fortes.

"A operação de venda foi um sucesso, foi uma porrada financeiramente muito boa, mas foi muito merecido. A gente salvou o clube. Salvamos o Cruzeiro de desaparecer", disse em entrevista ao ex-jogador e atual senador do Rio, Romário.

Ronaldo Fenômeno, que atualmente é presidente do Real Valladolid, da Espanha, abordou a experiência de ter administrado o futebol de um clube brasileiro. Ex-jogador do Corinthians e também do Cruzeiro, o ex-atacante abordou o desgaste de estar fora dos gramados.

"Tive uma experiência muito dura com o Cruzeiro. Apesar de ter sido uma experiência curta e de maior sucesso administrativa da minha vida, tive um desgaste muito grande. Ainda estou me recuperando de todo o desgaste que eu sofri e o risco que eu corri. Um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na Segunda Divisão, o meu CPF em jogo, cobrindo uma dívida de R$ 1,2 bilhão. Não tenho esse dinheiro, eu não tinha. Era um risco muito alto", explicou.