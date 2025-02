Estádio Beira-Rio sofreu com inundação em 2024 e, em 2025, teve princípio de incêndio - Pedro Pacheco / Internacional

Estádio Beira-Rio sofreu com inundação em 2024 e, em 2025, teve princípio de incêndio Pedro Pacheco / Internacional

Publicado 14/02/2025 10:12

O Estádio Beira-Rio, do Internacional, teve um princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira (14). Apesar do susto, o clube informou que não há feridos e o Corpo de Bombeiros já controlou a situação.



O foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do estádio. Ainda de acordo com o Internacional, houve "mais fumaça do que fogo".

A diretoria do clube gaúcho prometeu investigar a causa do acidente junto ao Corpo de Bombeiros.



"Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram mínimos, não afetando as atividades do estádio", completa a nota oficial.



Apesar do susto, a partida de sábado, contra o Monsoon às 16h30 (de Brasília) está confirmada para o Beira-Rio.