Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 14/02/2025 09:30

Rio - Com proposta do futebol saudita, o atacante Vini Jr, de 24 anos, iniciou conversas para renovar com o Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o assédio é um poder de barganha que o brasileiro ganhou para buscar valores maiores em um novo contrato com o atual campeão europeu.

"Apoiado pelo seu desempenho e pela oferta real da Arábia Saudita, Vini Jr quer negociar as melhores condições para ele agora que é hora de renovar", disse a publicação.

Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, porém, o assédio saudita fez com que o Real Madrid procurasse o brasileiro para mais um contrato. O desejo do atacante é de seguir no futebol espanhol.

"A renovação de Vinicius já está em andamento. O Real Madrid ligou para os agentes do jogador para saber o valor que o brasileiro quer para renovar seu contrato, que termina em 2027. Vinicius já deu uma resposta, e que agora aguardam um posicionamento do Real", afirmou a publicação.