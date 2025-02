Confusão entre jogadores de Flamengo e Botafogo - Reprodução/Premiere

Publicado 14/02/2025 20:35 | Atualizado 14/02/2025 20:39

Rio - A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) denunciou Alex Telles, Alexander Barboza, Cleiton e Gerson por causa da confusão ao fim do clássico entre Flamengo e Botafogo . O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 14h.

Barboza, do Glorioso, e Cleiton, do Rubro-Negro, foram denunciados no artigo 254-A § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O texto ainda fala sobre "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

O zagueiro do Botafogo tentou dar um soco durante a confusão, mas não acertou. Já o defensor do Flamengo atingiu Barboza, que ainda perdeu um dente . De acordo com o CBJF, a pena é "suspensão de quatro a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica".

Gerson, por sua vez, foi enquadrado no artigo 250 § 1º inciso II do CBJD, que fala sobre "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente". O inciso especificado na denúncia é sobre "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". A pena pode ser uma suspensão de uma a três partidas.

Alexander Barboza, Cleiton e Gerson foram expulsos durante a confusão. Alex Telles é o único denunciado que não foi expulso durante a confusão.

O lateral-esquerdo do Botafogo foi enquadrado no artigo 243-F § 2º inciso I do CBJD, que diz respeito a "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado

diretamente ao desporto". A punição é uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas.

Cabe lembrar que, na súmula do clássico , o delegado da partida, Marcos Vinicio de Abreu Trindade, fez o seguinte relato sobre a confusão no túnel do estádio que levava aos vestiários: "Sendo capitaneado pelo jogador da SAF Botafogo, sr. Alex Nicolao Telles, que falava para os seus companheiros 'Vamos ficar aqui. Vamos esperar eles'. Esse jogador citado estava muito transtornado...".

Uma confusão generalizada, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã logo após o clássico, quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. Os dois se estranharam durante o clássico, que terminou com vitória do Rubro-Negro por 1 a 0.

O árbitro distribuiu cartões vermelhos para o zagueiro pelo lado do Botafogo e Gerson e Cleiton pelo Flamengo. Barboza ficou sangrando na boca após a briga. Na saída do Maracanã, foi possível ver que o argentino perdeu um dente.

Jogadores das duas equipes ainda se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Após muita confusão, a segurança conteve os ânimos.