Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 17:22

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, está solteira. Ao avaliar o atual comportamento dos homens quando estão comprometidos, a beldade não tem se agradado muito. Na opinião dela, o parceiro deve fazer tudo o que está a seu alcance pela parceira.

"Faltam homens realmente machos, aqueles que dão tudo, que te tratam como uma verdadeira rainha, com esse tipo de homem é um prazer ter uma história de amor, o que acontece é que hoje em dia as mulheres se contentam com migalhas, precisamos ter mais amor próprio", disse em entrevista ao site "Popular".

Flor também deu dicas do que um homem deve fazer para conquistá-la. A beldade acredita que um bom namorado deve tomar a iniciativa.

"Tenho vários protocolos que sigo para saber se pode dar certo ou não, gosto sempre de ser conquistada, sou daquelas mulheres que gosta de receber todo tipo de atenção, gosto de detalhes sinceros. E um homem que realmente arrisca tudo, como diz a famosa frase, arrisca a si mesmo por você", explicou.