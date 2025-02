Italo Ferreira na WSL, em Abu Dhabi - Reprodução / X @WSL

Publicado 15/02/2025 16:10

O sábado na WSL foi agitado para o Brasil. No masculino, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Yago Dora avançaram às quartas de final da etapa. No feminino, Tati Weston-Webb e Luana Silva acabaram eliminadas na repescagem.

Na categoria masculina, Italo venceu o confronto brasileiro contra Herdy.Já Miguel Pupo superou o sul-africano Jordy Smith. Yago Dora derrotou o australiano Joel Vaughan. Outros três brasileiros ficaram pelo caminho: Filipe Toledo; Deivid Silva; e Mateus Herdy.

O bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo, passou por uma situação inusitada em sua bateria. Ele se chocou com um fotógrafo brasileiro e caiu ao fim de um aéreo. Ele não escondeu a irritação com o ocorrido e, mais tarde, acabou eliminado por Kanoa Igarashi.

Na categoria feminina, Tati Weston Webb e Luana se despediram do torneio, deixando o Brasil sem representantes na disputa.

As quartas de final do torneio acontecem nesse domingo (16), a partir das 3h (de Brasília) com Yago, Pupo e Italo. Já as finais do Surf Abu Dhabi Pro começam a partir das 11h (de Brasília).

Confira as baterias das quartas de final:

Bateria 1 - Ethan Ewing (AUS) x Miguel Pupo (BRA)



Bateria 2 - Jackson Bunch (HAV) x Rio Waida (INO)



Bateria 3 - Italo Ferreira (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)



Bateria 4 - Jack Robinson (AUS) x Yago Dora (BRA)