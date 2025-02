ViniJr em Real Madrid x Osasuna, pelo Campeonato Espanhol - ANDER GILLENEA / AFP

ViniJr em Real Madrid x Osasuna, pelo Campeonato EspanholANDER GILLENEA / AFP

Publicado 15/02/2025 17:41

O jornal espanhol "Marca" publicou um artigo neste sábado (15), após o empate por 1 a 1 entre Osasuna e Real Madrid, pela LaLiga, no qual condenou os gritos de morte dirigidos a Vini Jr., atacante do time merengue. Além disso, o texto defendeu a interrupção das partidas sempre que ocorrerem ataques desse tipo contra Vinicius.

Segundo o jornal, ao longo da partida, diversos cânticos com ameaças de morte a Vini Jr. foram entoados.

Para o veículo espanhol, a arbitragem precisa ser menos omissa e usar outros artifícios para punir estes atos, um deles é a paralisação do espetáculo até que os cantos acabem.



"Não se pode permitir que se deseje a morte a alguém. O árbitro ouviu os gritos, como todos ouviram. É impossível que, com tantos protocolos e tanto dinheiro envolvido, uma partida não seja paralisada. Por que? Por medo de ter que suspender o jogo? Chegou a hora de dar esse passo", pediu.

Ainda de acordo com o "Marca", este caso, assim como os episódios de racismo, devem ter tolerância zero.



"Como nos casos de racismo, a tolerância deve ser zero", disse.

Além de Vinícius, o zagueiro Asencio, investigado pela Justiça espanhola por suposta divulgação de um vídeo íntimo envolvendo uma mulher menor de idade, também foi alvo de ataques.

"Desta vez, os cânticos foram destinados a Asencio e Vini Jr. Os culpados são sempre os mesmos que lançam barbaridades, mas agora chegou a hora de parar", finalizou.