Alcaraz, à direita, comemora o gol marcado na vitória do Everton - Glyn Kirk / AFP

Alcaraz, à direita, comemora o gol marcado na vitória do EvertonGlyn Kirk / AFP

Publicado 15/02/2025 16:49 | Atualizado 15/02/2025 16:51

Inglaterra - Carlos Alcaraz foi o protagonista da vitória do Everton sobre o Crystal Palace por 2 a 1, neste sábado (15), no Selhurst Park, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Em seu primeiro jogo como titular no time, o meia argentino, que está emprestado pelo Flamengo , deu a assistência para Beto abrir o placar e anotou o gol que selou o triunfo fora de casa. Mateta marcou para os Eagles.

Com o resultado, o Everton chegou aos 30 pontos e aparece na 13ª colocação. O Palace tem a mesma pontuação, mas está em 12º, já que leva a melhor nos critérios de desempate.

O próximo compromisso do Everton será no sábado (22), às 9h30 (de Brasília), contra o Manchester United, no Goodison Park. Já o Crystal Palace enfrenta o Fulham no mesmo dia, mas a partir de 12h (de Brasília), em Craven Cottage. As duas partidas são válidas pela 26ª rodada da Premier League.

Beto e Alcaraz fizeram os gols da vitória do Everton sobre o Crystal Palace Glyn Kirk / AFP

O Flamengo confirmou o empréstimo de Alcaraz em 31 de janeiro (sexta-feira) . O clube recebeu a proposta na noite anterior (quinta), e as negociações continuaram durante a manhã.

Diante da necessidade de um acerto rápido por causa do fechamento da janela, as cláusulas estipuladas foram consideradas fáceis de serem batidas. Portanto, a tendência é que o Everton compre o jogador.

A diretoria do Rubro-Negro decidiu pela negociação por entender, junto a Filipe Luís, que Alcaraz não tem características que se encaixam no perfil e no esquema de jogo do treinador.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol", explicou o diretor de futebol, José Boto, na época da negociação.

"A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", completou.